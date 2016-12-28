韓文化界黑名單 諾貝爾獎入圍者上榜

曾數度入圍諾貝爾文學獎的南韓文壇巨擘－詩人高銀，對於他被列入朴槿惠政府的「文化界黑名單」一事表達不滿。

南韓媒體CBS NO CUT NEWS今天引述SBS報導，高銀被朴槿惠政府列入「文化界黑名單」的理由是「支持在野黨領袖文在寅」，在黑名單上並註有「高銀於2013年在海外參與文化交流活動中，政府支援了2500萬韓元」。

報導也引述高銀透露，2012年底總統大選時，他並沒有支持文在寅。高銀不滿說，就是因為這批荒唐的人掌權，才出了這些問題。

南韓「朝鮮日報」報導，負責調查朴槿惠親信干政案的南韓獨檢組所查獲的「文化界黑名單」檔案，是於2014年夏天至2015年1月份之間完成，主要包括對朴槿惠政府表達過不滿或反對，以及對首爾市市長朴元淳、文在寅表示支持的明星藝人、藝術家等，共9473人，其中包括著名演員宋康昊、金惠秀、鄭雨盛等。

獨檢組將對曾擔任文化體育觀光部第一次官（政務次長）的鄭官珠下達境管令，並於昨天上午傳喚他接受調查。1051228

(中央社)