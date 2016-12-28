MLB海盜3年約綁諾瓦 穩定先發輪值
美國職棒MLB匹茲堡海盜隊展望明年球季，今天宣布與先發投手諾瓦（Ivan Nova）簽下3年新約。
路透社報導，儘管合約內容尚未公布，但多家媒體報導新約價格為2600萬美元。8月時從紐約洋基被交易到匹茲堡海盜隊的諾瓦，2016球季表現出色，賽季後成為自由球員。
來自多明尼加的29歲右投諾瓦，轉赴海盜隊後先發11場，繳出5勝2敗、自責失分率3.06的好成績，他在海盜隊前5場先發更僅投出過1次保送。諾瓦的續留，可望讓王牌右投柯爾（Gerrit Cole）領軍的海盜先發輪值更形穩固。
海盜隊總經理杭亭頓（Neal Huntington）在新聞稿中說：「諾瓦在本季最後2個月帶給我們出色的投球內容，我們期待在球隊力拚重返季後賽之際，他能成為先發輪值的重要成員。」
海盜隊與今年總冠軍芝加哥小熊隊及另一傳統強隊聖路易紅雀隊同屬國家聯盟，海盜隊今年戰績78勝83敗。1051228
(中央社)
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