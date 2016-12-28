澎湖公車罷工減班 各路線發1至2班因應

受到澎湖車船處企業工會無限期罷工影響，學生專車上下學正常行駛外，島內各路線班次減班，原則至中午時段各開出1至2班車來因應，台灣好行媽宮北環線也緊急暫停。

澎湖縣長陳光復一早也在秘書長胡流宗和警察局長劉祥浤等人陪同坐鎮車船處指示做好交通輸運，同時籲請罷工駕駛員以大眾交通權利為重，儘快回到工作崗位，否則將依勞動契約與工作準則處理。

澎湖車船處長高文石表示，公車共有54位駕駛，有19位罷工，休假13位，請假9位，今天上班駕駛有13位，協調有9部遊覽車來支援，目前仍協調罷工、休假或請假的駕駛，先行取消回來支援駕駛，讓交通輸運早日恢復正常。

澎湖縣政府表示，台灣好行媽宮北環線的觀光巴士，因受駕駛罷工影響，今天起暫停營業，協調後再恢復，至於原先預約的旅客，將協調人力來支援。澎湖車船處企業工會今早發動部分駕駛佔領公車調度場，目前暫時移回臨時公車總站持續罷工並懸掛布條抗議，以爭取駕駛員應有的福利，警方也調派警力在現場戒護。

澎湖車船處今天共協調有20餘位公車駕駛員和9部民間遊覽車來支援各路線的班次，受限於人力，除外站的學生專車上下學正常行駛外，其餘各路線都因人力不足而減班，上午9時35分從總站發出首班車，各路線原則都開出1至2班車來因應。

原本澎湖車船處協調軍方支援，但考量軍方缺乏職業大客車的人力，還需提報軍方同意才行，只好暫時由民間的遊覽車來支援因應，讓衝擊減至最小。1051228

(中央社)