墨少女生日趴樂極生悲 賽馬釀1死1傷

我要評比

墨西哥少女露比在臉書引起轟動的15歲生日趴傳出憾事，一名賽馬好手參賽時遭馬匹踩死，還有一人跌落賽道腿部骨折。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，露比（Rubi Ibarra Garcia）的父母先前不小心將邀請隱私設定設成公開，吸引130萬人回覆，最後真正出席露比在墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）生日趴的賓客達數千人。

出人意料的是，經常賽馬並在當地馬棚工作的66歲男子潘尼亞（Felix Pena），在慶生趴活動中慘遭踩死，讓慶祝活動變成一場悲劇。

根據地方媒體Hora Ceros網站的影片，潘尼亞之前說他將牽進他的馬匹，覺得自己贏面很大。 他生前說：「我參賽不是為了錢，我是為了名氣與榮譽。」

美聯社報導，檢察官辦公室昨晚表示，潘尼亞是在馬匹奔跑時穿越賽道而遭踩死。

此外，還有一名男子跌落賽道，腿部骨折送醫。現場醫護人員說，潘尼亞是在送醫途中不治。（譯者：中央社張曉雯）1051228

(中央社)