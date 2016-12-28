蔡總統指陸打壓 北京：堅持一中原則
總統蔡英文日前指中國大陸從未停止打壓台灣外交和國際參與。中國大陸國台辦發言人安峰山今天重申，大陸歷來以「一個中國」原則處理台灣對外交往問題。
聖多美普林西比和台灣斷交後，蔡總統21日表示，中國大陸對台灣在外交和國際參與上的打壓從來沒停過，這次斷交顯示陸方打壓跟黨派無關、跟誰執政無關，如此作為對兩岸關係長遠發展毫無助益。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應相關提問時說，5月20日以來兩岸關係形勢發生變化，民進黨政府不承認「九二共識」、不認同「兩岸同屬一中」，「其影響是多方面的」。
安峰山表示：「我們歷來以『一個中國』原則來處理台灣的對外交往問題，任何製造『兩個中國』、『一中一台』的企圖都註定會失敗。歷史的趨勢，不可阻擋。」
對有分析認為台聖斷交後陸方對兩岸關係仍留有餘地，安峰山說，台灣方面若有改善兩岸關係的善意和誠意，就應明確回到堅持「九二共識」這一共同政治基礎。1051228
(中央社)
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