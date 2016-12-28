床上不持久 減重可能振雄風

40歲小吳業績壓力大，常應酬喝酒，肚子肥一圈，又有高血脂。最近床上表現差，自覺對不起老婆。醫師提醒，生活作息正常、減重，可重拾男性雄風。

林口長庚醫院泌尿科主治醫師黃世聰今天表示，勃起功能障礙是男性最困擾的疾病，保守估計全台有勃起功能障礙困擾的成年男性超過百萬人。根據臨床經驗，近5到6成勃起功能障礙患者，都是高血壓、糖尿病或心血管疾病所引起。

黃世聰表示，肥胖者多有三高問題，高血糖、高血壓、高血脂，都是引起勃起功能障礙的危險因子，有些人又抽菸、酗酒、不愛運動，也容易有代謝方面的共病。

他說，肥胖男性可能荷爾蒙不平衡，一部份男性荷爾蒙會轉化成女性荷爾蒙，導致女乳症，也會影響勃起功能。

黃世聰說，泌尿科門診常有30多歲年輕患者因勃起功能障礙來求診，主訴都是工作及生活壓力大造成不舉，但將近半數患者卻不知道已經有三高問題或心血管疾病，等到抽血報告出來，才知道問題來源是缺少運動、飲食沒有節制，長期讓三高問題或心血管疾病找上門。

三高患者因為血管硬化，陰莖血流速度相對不足，導致陰莖的充血功能較差，加上陰莖血管內皮細胞功能異常減少一氧化氮的釋放，降低對性刺激的血管擴張充血的反應度。

根據國外研究，黃世聰表示，若能減重，有5到6成勃起功能障礙患者可以改善狀況，不管在勃起容易度、持久度和整體性的滿意度都會提升。

黃世聰說，男性應作息正常維持運動習慣，且注意身材，BMI（身體質量指數）超過27就是肥胖，且應定期做健檢，了解有沒有三高疑慮。

搭配壯陽藥可改善雄風，不過，黃世聰也提醒，壯陽藥是醫師處方用藥，民眾應先經醫師專業診斷及處方後再服藥，尤其不能跟治療冠心症的硝酸鹽類藥物同時服用，避免造成血壓過低的副作用。1051228

(中央社)