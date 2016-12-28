遭指溢領退休金 胡志強：不可能有5千萬

民進黨立委質疑國民黨副主席胡志強將黨職年資併公職計算，溢領退休金5000多萬元。胡志強今天說，退休金不可能有5000萬元，連2000萬元都沒有，這是制度問題，不是他個人問題。

民進黨立委段宜康與陳其邁日前指控，胡志強將在英國留學期間擔任國民黨黨職的10年年資計入公職年資，從只能領1次退休金變成可以領月退，若以平均餘命計算，胡志強共溢領新台幣5406萬元退休金，要求查明胡志強的「詐糊」行為。

胡志強上午召開國際記者會談黨產議題，會後受訪時表示，他退休金若要領到5000多萬元，必須活到100多歲，他感謝大家對他長壽有信心，但台灣人的平均壽命是77歲，他66歲退休，頂多領10年退休金，不可能有5000萬元，連2000萬元都沒有，這些指控都不實在。且黨職併公職是制度的問題，不是他個人的問題。

國民黨文傳會副主委胡文琦指出，過去是黨國一體，為了促進高級人才流動，所以有黨職併公職的制度設計。這是制度的問題，制度性改革國民黨一定坦然面對，希望民進黨不要流於政治性追殺跟放話。

另外，國民黨中常會21日通過黨主席選舉時程，中常委姚江臨等人質疑程序不合法，對國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟，請求法院確認中常會決議不成立。今天下午國民黨中常會將繼續處理黨主席選舉時程案，預期將有民眾到場聲援。

對此，胡志強表示，希望黨中央跟有意見的人溝通，下午不要變成公然對立，以團結為重，把黨的利益放在個人利益之上，他也希望姚等人撤告，好好坐下來談怎麼做對黨最有益，雙方各讓一步，追求團結。1051228

(中央社)