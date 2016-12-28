台美皆有官司 高通遭韓懲處281億罰款

全球手機晶片龍頭高通，遭韓國公平交易會以違反「反壟斷法」規定開罰281億台幣。（圖/美聯社）

全球知名的半導體晶片製造商高通（Qualcomm），今日遭南韓政府公平貿易委員會（South Korean Fair Trade Commission）以觸犯反壟斷法（antitrust laws）一事，懲處約8.54億美元（約281.8億台幣）的罰款。這是繼去年（2015）中國大陸開罰9.75億美元（約321.8億台幣）、歐盟對其在歐洲的反競爭行為（anticompetitive behavior）提起訴訟後，高通第3度被政府處罰。此番被南韓開罰後，高通仍需面對未來在台灣與美國的訴訟。

據彭博社（Bloomberg）報導，全球知名的半導體晶片商高通，確定被韓國政府以違反其反壟斷法的規定，開罰約8.54億美元（約281.8億台幣）的罰款。南韓公平交易委員會認定，高通濫用自己在業內具主導的地位，強制下游的手機製造商在購買晶片時同簽專利使用費的合約，要求這些製造商支付版稅，絲毫沒有討論的空間，讓韓國政府認定高通違反公平交易原則而開罰。面對南韓公平會的處置，高通集團法務長羅森伯格（Don Rosenberg）表示，對此判決高通無法接受，將另行向法院提起抗告。

高通董事會執行主席雅各布11月訪台，與經濟部簽署合作備忘錄。（圖/中央社）

大陸國家發改委去年(2015)對高通以反壟斷法開罰9.75億美元。（圖/中新社）

高通作為全球重要的手機晶片專利擁有者，讓他往往因為樹大招風而成為各國政府動鍘刀的對象。2007年起在全球各地陸續爆出指控其「壟斷」的訴訟，包含南韓、歐盟、美國、中國和台灣。中國大陸的國家發改委於2015年認定高通因收取過高的專利許可費與強迫推銷各種不需要的專利，違反《中華人民共和國反壟斷法》的規定，處以2013年度高通在中國市場的總銷售額8%作為罰金，約等於9.75億美元（約321.8億台幣）。如今，自去年2月份起，台灣的公平交易委員會亦正對高通的專利授權進行調查中，讓這個手機晶片霸主似乎是腹背受敵。

身為手機3G通信系統的龍頭，高通今年光靠出售手上各項專利的權利金，就賺進了65億美元（約2,145億台幣）的收入。同時對於高通第二大的客戶、韓國三星電子（Samsung Electronics Co.）來說，雖訂單佔高通年出貨量的11%，卻一直無法降低晶片成本，本次韓國公平會出手開罰，也許對三星而言，是一次重新談判的好機會。

(中時電子報)