胡金龍高球公益賽 開球「放水」
職棒球員工會理事長胡金龍，開球超過330碼，但28日上午在王建民高球公益賽與各組參賽者比開球時卻「放水」。
胡金龍這項活動固定在第1洞與參賽來賓比遠、比直，贏了，其他人就要捐款，輸了，參賽者就可獲贈1條毛巾。
已有高球職業水準的胡金龍，竟然輸多贏少，原來是他「放水」。胡金龍來打趣說：「我知道他們不管贏或輸都會捐錢，如果我輸了，他們都有毛巾可拿，也可以募到慈善基金，輸給他們等於皆大歡喜。」
胡金龍在棒球場上算是重炮球員，打起小白球也是長程炮高手，上周他在1場球桿試打會上，測了揮桿速度，結果顯示的數字嚇呆了現場所有人，竟有130多英哩。
130多英哩有多快？伍茲年輕時差不多也是這個揮桿速度，另像美國左撇重炮華森，今年平均揮桿速度也才124英哩，如果胡金龍打美巡，根本沒幾個打的比他遠，包括今年已41歲的伍茲。
全國球場第1洞約340碼(白梯)，胡金龍有1球開球果嶺左前沙坑，差一點上果嶺，讓該球場總經理吳憲綋聽後直呼：「神經病！從沒看人打那麼遠。」
胡金龍休假有機會就會與國內高球普羅過招，他說：「目前為止還沒遇到有人打的比我遠。」
(中時電子報)
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