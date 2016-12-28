台科大研發智慧溫控插座 新手煎出美味牛排

台科大生研發「Vulcan」智慧溫控插座，能依照食譜控制電鍋的溫度及加熱時間。（台科大提供）

台科大電子系楊仕凡(中)與團隊開發Vulcan智慧溫控插座登上募資平台大受歡迎。（台科大提供）

不會下廚也能做出頂級料理！台科大電子系博士生與團隊研發「Vulcan」智慧溫控插座，套在一般電鍋上，就能按照APP的食譜，精準控制溫度及加熱時間，煮牛排再也不用怕不熟或太熟，任何人都能將料理完美烹煮。「Vulcan」智慧溫控插座近日登上群眾募資平台，僅3天就募集超過一百萬元。

原本完全不懂料理卻很愛吃的台科大電子系博士生楊仕凡形容，自己煎牛排老是「煎得比拖鞋還難吃」，因為不懂的控制火候和時間拿捏，因此他和資工系同學朱鴻宇研發出，可以控制任何鍋具溫度的智慧溫控插座，讓不曾下廚的人也能輕鬆做出各式美食。

楊仕凡解釋說，智慧溫控插座利用真空低溫烹調，將食材放入真空袋隔水加熱，透過精準的溫度控制，讓水溫均勻滲透到食材中，保留食材原有的鮮甜，並維持肉的嫩度，這是源自法國的烹調技術「舒肥法(Sous-Vude)」，更是許多米其林主廚愛用的料理方法。

智慧溫控插座能取代一整套昂貴的舒肥料理機，直接套用在一般電鍋、烤箱等用具上，使用者只要將探針放入電鍋中偵測溫度，並在手機APP選擇食譜，智慧插座就能透過藍牙連線，以電力控制加溫，同時也可透過APP即時監控烹煮時程。

楊仕凡說，因為自己不懂料理，加上團隊成員皆來自理工科背景，對料理其實一竅不通，為了補足相關知識，他們除了在哈佛大學開設的磨課師上課，也和廚師、食材商學習科學料理知識，歷經1年研究科學料理，開發出30道食譜，包含牛小排、鴨胸、松坂豬、羊肋排、鮭魚、干貝、海南雞飯等12種肉類料理，從中記錄下這些料理的溫度時間。

創業歷經1年研發，雖然辛苦，但楊仕凡沒有被擊倒，他笑說：「想到工作結束後有東西可以吃，就不覺得辛苦了！」他也坦言，比起技術研發，最難的還是後端銷售，市場變動太快，只能不斷參展擺攤觀察消費者喜好、蒐集資料，才能訂出適合的行銷策略。

Vulcan登上群眾募資平台後，短短3天就募得超過一百萬元資金，截至目前總金額已突破兩百萬元，商品也可於明年四月出貨，六月正式販售，讓每個人都能輕輕鬆鬆做出頂級料理。

(中時)