葡萄王販售過期產品？北檢：已分案調查

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健康食品大廠葡萄王集團遭爆料，竟將旗下保健食品靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王等多項過期產品，回改標再上架；葡萄王今天下午2點半將在證交所召開重大訊息記者會說明；台北地檢署今表示，檢方上月接獲民眾告發後，已分案由檢察官梁光宗負責調查，案由為違反食品安全衛生管理法。

(中時)