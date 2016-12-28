台中霧峰燒窯廠起火爆炸 1人灼傷送醫

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台中市霧峰區一間燒窯工廠今天上午傳出火警，疑似人員作業時不慎造成瓦斯管線破裂後起火燃燒爆炸、延燒瓦斯筒及1樓鐵皮搭蓋建築，一名男性頭、手、腳灼傷送醫急救。

台中市消防局上午11時17分接獲報案，指霧峰區民生路一間燒窯工廠發生火警，且疑似傳出爆炸聲響，派遣10車31人前往搶救。

工廠人員向到場消防人員表示，疑似人員作業時不慎造成瓦斯管線破裂後，起火燃燒爆炸、延燒瓦斯筒及1樓鐵皮搭蓋建築物。

消防人員除佈水線搶救外，也將一名年約50歲、頭、手、腳30%二度灼傷、意識清楚的男性，送往醫院救治，而火勢也在上午11時40分撲滅。至於起火原因仍待進一步釐清。1051228

(中央社)