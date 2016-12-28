美銀髮族退休哪裡去 海外養老風盛行
美國德州的麥考溫（Kay McCowen）依照和丈夫生前討論的計畫，辭掉工作，申請社會安全金，搬到墨西哥，和越來越多的美國人一樣，到海外養老。
美聯社報導，美國海外養老人數在2010年到2015年之間成長17％，隨著越來越多嬰兒潮退休，未來10年海外養老料繼續攀升。
根據美國社會安全局，目前居住海外的退休美國人數量略低於40萬人。多半選擇加拿大、日本、墨西哥、德國和英國。
賓州大學華頓商學院年金研究所（Pension Research Council）所長密契爾（Olivia S．Mitchell）指出，生活費通常是退休人士選擇海外養老最常提到的理由。
密契爾說，退休人士可能發現在某些國家，請人洗衣、打掃、煮飯，甚至提供長期照護的費用，比美國還便宜。
但對於一些人來說，海外養老仍有些障礙待克服。德州大學副教授羅哈斯（Viviana Rojas）指出，最大的障礙是說當地的語言，瞭解當地的文化。
目前正在寫1本關於墨西哥養老書籍的羅哈斯說：「很多受訪者說，他們會講西班牙文，但其實只會一點皮毛，不足以應付看醫生和上商店採購。」
密契爾則指出，醫療可能是一大挑戰。海外養老雖然仍可以領取社會安全金，卻沒辦法利用聯邦醫療保險。
現年71歲，1968年曾任美軍駐日本的羅吉斯基（Joseph Roginski）表示，「這裡（日本）東西十分昂貴，不可能光靠社會安全金度日。但醫療保險是我還在這裡的主因。」
根據美國社會安全局數據，2010年到2014年間，美國退休人士在日本的人數成長42％，成長居冠。不少美軍駐在日本可能也是一大因素。1051228
(中央社)
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