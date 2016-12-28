陸：支持認同九二共識縣市與陸交流
中國大陸國台辦發言人安峰山今天表示，只要對兩岸關係性質有「正確認知」，大陸對兩岸縣市交流持積極態度，支持認同「九二共識」的台灣縣市推展兩岸交流合作。
大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有陸媒記者提問時說，台灣綠營執政的縣市中，有一些支持「九二共識」的民眾希望加強與大陸交流，以此要求安峰山評論。
安峰山表示：「只要對兩岸關係的性質和兩岸縣市交流的性質有正確認知，願意為促進兩岸同胞的利益福祉來貢獻心力，我們都持積極態度。」
他提到，23日在北京舉辦的「國共兩黨對話交流活動」成果之一，就是大陸將積極支持認同「九二共識」的台灣有關縣市、鄉鎮和基層社團推展兩岸交流合作。
安峰山說，國共兩黨將在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上繼續保持密切溝通，發揮兩黨交流機制的作用，加強交流對話，落實兩黨領導人會面達成的共識，以及兩黨對話交流達成的具體成果。
被問到國共兩黨對話交流機制未來是否是每幾個月就舉辦一次，安峰山僅說，國共對話交流平台今後具體運作，需要雙方進一步溝通協商。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。