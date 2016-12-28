陸：支持認同九二共識縣市與陸交流

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中國大陸國台辦發言人安峰山今天表示，只要對兩岸關係性質有「正確認知」，大陸對兩岸縣市交流持積極態度，支持認同「九二共識」的台灣縣市推展兩岸交流合作。

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有陸媒記者提問時說，台灣綠營執政的縣市中，有一些支持「九二共識」的民眾希望加強與大陸交流，以此要求安峰山評論。

安峰山表示：「只要對兩岸關係的性質和兩岸縣市交流的性質有正確認知，願意為促進兩岸同胞的利益福祉來貢獻心力，我們都持積極態度。」

他提到，23日在北京舉辦的「國共兩黨對話交流活動」成果之一，就是大陸將積極支持認同「九二共識」的台灣有關縣市、鄉鎮和基層社團推展兩岸交流合作。

安峰山說，國共兩黨將在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上繼續保持密切溝通，發揮兩黨交流機制的作用，加強交流對話，落實兩黨領導人會面達成的共識，以及兩黨對話交流達成的具體成果。

被問到國共兩黨對話交流機制未來是否是每幾個月就舉辦一次，安峰山僅說，國共對話交流平台今後具體運作，需要雙方進一步溝通協商。1051228

(中央社)