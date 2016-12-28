日月潭文武廟慈善會至南開科大頒發獎學金 獎勵優秀南開學子
南投縣日月潭文武廟慈善會為獎勵優秀南開學子，今〈28〉日由理事長王聰鴻率隊，前往南開科技大學頒發獎學金，每人1萬元，共頒出12萬元優秀學生獎助學金。
日月潭文武廟慈善會今有理事長王聰鴻、總幹事黃國村、常務監事張人杰、理事余宗賢、張再福、賴聰耀、監事李玉麟等一行人前往南開科大頒贈「105學年度日月潭文武廟慈善會獎學金」。
理事長王聰鴻表示，慈善會秉持回饋在地鄉里居民，因而提撥獎助學金獎勵優秀學生，期勉獲獎學生能安心於課業，更期許同學們未來有能力時，也能回饋社會。南開科大校長孫台平則表示，感謝日月潭文武廟慈善會對南開學子的協助，希望獲獎同學除要懷抱感恩心，更要努力認真學習。
今天獲獎學生有12名，分別是電資學院簡旭誠、林昱暄、簡鈺錤、洪群翔；工程學院廖柏涵、潘秋香；管理學院雷章媛、梁惟翔、劉觀慈、楊寓如；民生學院廖季菲、謝佳佳。
(中時)
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