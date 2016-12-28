艾莉絲和日本尪互動冷 婚5年否認感情生變
37歲女星艾莉絲2011年與日籍老公荒木留以閃電結婚，3年前生下一女「梨梨醬」，近年來她因工作長期和女兒旅居法國，卻遇到當地小孩霸凌，引發關注。本月中艾莉絲帶女返台宣傳新書，許久不見的荒木留以也跟著飛來台灣，但兩人不如一般夫妻黏緊緊，反倒是一個住飯店、一個住家裡，相敬如「冰」的互動讓人好奇婚姻狀況是否出問題？
據《壹週刊》報導，黃小柔先前曾透露艾莉絲個性獨立不愛拘束，而她獨自帶女兒定居法國多年，臉書上也少見日籍丈夫的影子，難免引發外界好奇婚姻狀態。本月17日下午，艾莉絲帶女兒前往大直一家酒店，將女兒交給老公後便獨自回到內湖住處，留下老公和女兒共住酒店，並未有一家三口難得相聚的喜悅，互動如冰，十分弔詭。
對於婚姻狀態，艾莉絲回應夫妻倆只是互動「務實」，在大眾眼裡可能少了點情趣，但這是兩人默契，並解釋夫妻倆長期不在台灣，在台灣的住處便給家人住，當天她回家是為了陪家人，否認夫妻感情生變的揣測。
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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