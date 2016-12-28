投票給川普不准吃！夏威夷熱門餐廳下禁令

檀香山的熱門餐廳Café 8 ½在門口貼出告示，上面寫著：「如果你投了川普一票，那你不能在這兒用餐！不歡迎納粹分子。」（圖/取自臉書）

儘管川普明年1月即將入主白宮，但仍有人耿耿於懷，以行動表達對他的反感。夏威夷檀香山的熱門餐廳Café 8 ½便在門口貼出鮮黃色的告示，上面寫著：「如果你投了川普一票，那你不能在這兒用餐！不歡迎納粹分子。」

據《福斯新聞》（Fox News）網27日報導，網民對餐廳反川普的行動反應因人而異。有網民在臉書上寫道：「下次你來檀香山，要來這兒吃午餐。這不只是因為他們做得對，而且菜好吃，價格又合理。」

不過，在美國總統大選中投票給川普的當地居民蘿勃姿（Susan Roberts）卻表示，這告示超沒品。「這很幼稚，又很不專業，」她寫道，「餐廳老闆不必擔心…我根本不會踏進餐廳一步。」

這家餐廳是由在西雅圖開過餐廳，並在舊金山當過髮型設計師的韋納（Robert Warner）與妻子賈莉（Jali）所開設。告示引發網民熱烈討論後，賈莉淡化事件，說餐廳其實並沒有問顧客，他們有沒有投票給川普。她甚至表示，就算他們看到有顧客穿著支持川普的T恤，「也不會在你的菜裡放任何不同的料」。

賈莉說，自己的老公只想表達，他有多討厭川普，「要是有人認為，這是針對他們，或覺得受到傷害，我們也沒辦法。那也正是為什麼我們會說，要來不來，是他們的選擇。我們不會強迫他們。」

「我們不想製造麻煩，」賈莉說，「這世界麻煩已經夠多了。」

儘管老婆出面緩頰，但據某些顧客透露，老闆天生火爆脾氣，雖然廚藝一流，但會丟鍋碗瓢盆，也會斥責顧客，甚至會在包肉紙上給顧客一些不怎麼友善的留言。

(中時電子報)