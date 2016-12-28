挺同婚不缺席 廣告人拍片訴理念

廣告人所籌組「彩虹蛋糕」自發拍攝影片挺婚姻平權。（翻攝影片）

婚姻平權法案甫在立法院初審完竣，最快明年中旬三讀。一群廣告人及影響工作者挺同婚不缺席，組成「彩虹蛋糕」團隊，因不願見台灣社會撕裂，起身創作，拍攝同志生活的真實情況，以利雙方回歸理智、包容及溫良，建立理性討論空間。

影片中，將網路的一些激烈語言，用巧克力醬抄寫下來，邀請六對不知情的同志朋友，在不知情的情況下，面對這些說法。片中人物，表示：『同志是真實的生活著。』，這群人，想要向社會傳遞，不管人們用什麼字眼來評斷我們，都無法忽視這一刻，同志是真實的生活著。

彩虹蛋糕強調，不分性別、不論完缺，每一個人都是真實的存在且生活著。無論是否有美麗的雙眼或嘴巴、四肢是否健全，或是愛上誰，都仍是父母的孩子、是孩子的父母，是朋友、同事或鄰居，「也都值得去愛與被愛。」

彩虹蛋糕指出，影片上線後，立即獲得各界的響應，參與分享包括知名設計師聶永真、導演易智言等。搭配群眾募資，希望號召認同這支廣告片的民眾，不只是分享，而是共同參與，成為這一群人的一份子，募集更多媒體宣傳費，能讓更多人看見愛的本質，募資活動在短時間立即達標超過100％，並持續增加中。期望一起將廣告化作勇氣傳遞出去，勇敢為平權與自由而努力。

(中時)