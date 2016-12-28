陽岱鋼活潑 巨人盼為球隊帶來陽光

我要評比

台灣棒球好手陽岱鋼加盟日職讀賣巨人記者會今天在台北召開，巨人總經理堤辰佳表示，陽岱鋼有活潑的個性，期待他可以帶給球隊陽光、明亮的感覺。

陽岱鋼加盟日本職棒讀賣巨人隊，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。

「YOH桑」陽岱鋼原本效力北海道日本火腿鬥士，今年幫助火腿拿下暌違10年的「日本一」總冠軍，在11月正式宣布行使自由球員權，吸引不少球隊爭取。

對於選擇加盟巨人的關鍵，陽岱鋼表示，他聽了3支球隊的目標後，決定成為巨人軍的一員，「因為巨人說，我們要打冠軍，需要你的力量、需要你。這句話對運動員是很大的鼓勵，終於找到需要我的球隊。」

陽岱鋼以「打、守、跑」全面的身手出名，臉上也時常掛著笑容，露出潔白的牙齒。

堤辰佳指出，陽岱鋼數次榮獲金手套，守備範圍廣泛，加上有活潑的個性，希望可以帶給球隊陽光、明亮的感覺，而巨人今年的中外野手不固定，希望陽岱鋼能成為固定先發。1051228

(中央社)