陽岱鋼活潑 巨人盼為球隊帶來陽光
台灣棒球好手陽岱鋼加盟日職讀賣巨人記者會今天在台北召開，巨人總經理堤辰佳表示，陽岱鋼有活潑的個性，期待他可以帶給球隊陽光、明亮的感覺。
陽岱鋼加盟日本職棒讀賣巨人隊，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。
「YOH桑」陽岱鋼原本效力北海道日本火腿鬥士，今年幫助火腿拿下暌違10年的「日本一」總冠軍，在11月正式宣布行使自由球員權，吸引不少球隊爭取。
對於選擇加盟巨人的關鍵，陽岱鋼表示，他聽了3支球隊的目標後，決定成為巨人軍的一員，「因為巨人說，我們要打冠軍，需要你的力量、需要你。這句話對運動員是很大的鼓勵，終於找到需要我的球隊。」
陽岱鋼以「打、守、跑」全面的身手出名，臉上也時常掛著笑容，露出潔白的牙齒。
堤辰佳指出，陽岱鋼數次榮獲金手套，守備範圍廣泛，加上有活潑的個性，希望可以帶給球隊陽光、明亮的感覺，而巨人今年的中外野手不固定，希望陽岱鋼能成為固定先發。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。