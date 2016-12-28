日對台窗口加台灣 何思慎盼改隸外務省

日本對台準外交代表機構明年元旦起變更名稱，輔仁大學日本研究中心主任何思慎說，日本往前跨一步，但不夠，應該以英國韓國為師，不要再叫財團法人，並且改隸屬日本外務省。

公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）明年起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。

輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任何思慎受訪指出，這不是總統蔡英文上台後，突然的改變，前總統馬英九政府就開始交涉這事，希望日本改名。

何思慎說，「更名本來就應該要做」，自從1972年日本與我們斷交以來，駐中華民國的代表處就用所謂的「交流協會」，中文漢字也不見日本的國名，更不見台灣或中華民國，中華民國在日本的代表處多年前已改成台北駐日經濟文化代表處，但相對的日本交流協會卻聞風不動。

他說，這是日本操之在己的部分，過去雖然講台日友好，前總統馬英九任內對日溝通，多次向日方提出來，希望不要口惠而實不至。

何思慎舉韓國與英國為例，他說，雖然這兩國與中華民國沒有邦交，但韓國也是用「駐台北韓國代表部」，而且駐台北韓國代表部的官網格式與所有韓國駐外大使館都一樣，網址也是官方的「.go」，而不是民間的「.or」；而且駐台北韓國代表部的官網最下方，就是韓國外交部的標誌。

他質疑，韓國都敢，為何日本不敢？日本在東亞的國際政治裡面應該是比韓國更強的國家，韓國做得到，為何日本做不到？

何思慎說，2015年英國在台灣的代表機構從「英國貿易文化辦事處」更名為「英國在台辦事處」。

他說，英國做得到、韓國做得到，大陸有跟他們斷交嗎？有降低外交關係嗎？

何思慎指出，日本很多事情是作繭自縛，自己設下很多條條框框，如果老是自己限制自己，還說什麼台日友好？

他說，日本現在往前跨一步，但「這樣不夠」，應該以英國韓國為師，不要再稱「財團法人」，應該「開大門、走大路」，隸屬日本的外務省。1051228

(中央社)