印尼穆斯林男取名耶誕快樂 展現包容

印尼東爪哇1名54歲男子取名叫「耶誕快樂」。雖然他是穆斯林，不過，因為他出生於耶誕節，他的父母決定以此命名，展現多元包容的精神。

印尼新聞網站Viva等媒體近日大幅報導，這名54歲的印尼男子住在東爪哇瑪琅縣（Malang），他身分證上的姓名為「Slamet Hari Natal」。

「Slamet Hari Natal」在印尼文中就是「耶誕快樂」的意思。這也是印尼基督徒在耶誕假期間打招呼問好的用語。

他的名字是出生時由父母取的，因為他的生日是1962年12月25日，所以他的父母決定以「耶誕快樂」作為他的名字。

這名男子接受印尼媒體tribunnews訪問時秀出身分證表示，「是的，這（耶誕快樂）就是我的名字」。

他還解釋，原本印尼文的「耶誕快樂」應該是「Selamat Hari Natal」，不過，因為他們是爪哇人，因此「耶誕快樂」的姓名就因應爪哇語略修改為「SlametHari Natal」

這名男子說，當初替他母親接生的助產士阿卡絲（Akas Kiyo）是基督徒，阿卡絲建議他的父母用「耶誕快樂」為他取名。他的父母雖然都是穆斯林，但欣然接受這樣的提議。

他說，雖然他名叫「耶誕快樂」，而他本身又是穆斯林，但他從未因此受到左鄰右舍的批評。他指出，在他的家鄉，「我們做到寬容」。1051228

(中央社)