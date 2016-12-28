公投修法 陸國台辦重申六個任何

我要評比

針對公投修法過程中曾討論是否納入領土變更案，中國大陸國台辦發言人安峰山今天再提「六個任何」說法，並指兩岸民眾應對「任何形式的分裂國家言行」保持高度警惕。

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山回應提問時表示：「對於任何形式的分裂國家的言行，兩岸同胞都應該保持高度警惕。」

他接著引述中共總書記習近平11月在孫中山先生誕辰150週年紀念大會上的談話說：「我們堅決反對任何人、任何組織、任何政黨在任何時候以任何方式把任何一塊中國的領土從中國分裂出去。」

立法院內政委員會15日初審通過公投法部分條文修正草案，將公投年齡下修至18歲；廢除公投審議委員會，將全國性公投主管機關訂為中央選舉委員會；同意票達投票權人總額1/4，即為通過。

至於「領土變更之複決」是否納入公投項目，立法院內政委員會當天通過民進黨團修正動議，回歸憲法增修條文原有規定處理。

對於公投法部分條文修正草案初審通過，安峰山20日回應媒體詢問表示：「我們堅決反對任何勢力以任何方式，包括以所謂立法、修法的方式，進行台獨分裂活動，或為台獨分裂活動打開方便之門。」1051228

(中央社)