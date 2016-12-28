日對台窗口改名 羅致政盼陸莫過度反應
民主進步黨籍立法委員羅致政今天對日本將交流協會改名為日本台灣交流協會表示，這是相當重要且正面一步，讓台日關係往正常方向走，也希望中國大陸不要過度反應。
被視為日本對台灣的準外交代表機構「公益財團法人交流協會」（Japan Interchange Association） 在官網上公布，明年起更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。
羅致政受訪表示，這是相當重要且正面一步，公益財團法人交流協會，問10個台灣或日本人，有9個人不知是什麼單位，改名後連英文名字都改，是某種程度正名，就讓台日關係更往正常、正確方向走，雖只是象徵一步，但是重要一步。
日本改名是否會激怒中國大陸？他說，應該還好，交流協會本就是民間單位，不是官方單位，甚至不是外務省轄下單位，單純就民間單位講，名稱應不是那麼敏感。
羅致政表示，原來名稱的確很怪，就像亞東關係協會也應跟進，有必要思考改名為台灣日本交流協會。1051228
(中央社)
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