朴槿惠醜聞擴大調查 退休基金總監被捕

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南韓特別檢察小組擴大總統朴槿惠親信干政醜聞調查，今天緊急逮捕國家退休基金（NPS）總監文亨杓（Moon Hyung-pyo）。

路透社報導，特檢組尚未說明逮捕文亨杓的相關細節，僅表示26日已以涉嫌濫權為由，搜查文亨杓住處。

文亨杓昨赴特別檢察官辦公室，表示將配合調查，但在被詢及是否施壓國家退休基金投票贊成三星集團旗下子公司合併時，未進一步說明。媒體披露，文亨杓施壓國家退休基金支持合併案。國家退休基金已經在12月9日予以否認，指報導毫無根據。

截至9月底止，南韓國家退休基金旗下管理資產達545兆韓元（4513.5億美元），不但是全球第三大退休基金，同時也是三星集團旗下第一毛織（Cheil Industries）與三星物產公司（Samsung C&T）去年合併時的大股東。

國家退休基金發言人今天表示，將密切觀察情況，拒絕進一步說明。三星集團發言人也婉拒進一步置評。

電視畫面顯示，文亨杓搭拘留所車輛，在警衛保護下，抵達特別檢察官辦公室。他拒絕回答記者詢問。

南韓國會因這起關說醜聞，9日表決通過彈劾朴槿惠。憲法法庭可在180天內支持或推翻這項決定。朴槿惠已遭停職，由總理代理職務。1051228

(中央社)