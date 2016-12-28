增加技職專班 僑委會鼓勵僑生來台
僑務委員會委員長吳新興在僑生技職專班招生及輔導工作經驗分享會開幕式表示，台灣要輸出優秀技職教育，鼓勵東南亞僑生來台就學，創造雙贏局面。
僑生技職專班修業年限為高職建教專班3年，畢業後接續就讀技專校院，預計4年，俗稱3＋4。
吳新興昨天出席開幕式表示，僑委會除了推動海青班，並於103年開始擴大辦理3+4僑生技職專班，鼓勵僑生來台學得一技之長並取得學位，將來回到僑居國能開創事業，也可留在台灣貢獻所學，希望各校互相合作，擴大招收僑生。
吳新興指出，僑生教育是僑務工作最大成就之一，許多東南亞國家各行各業領袖人才都是留台校友。僑生教育推動一甲子以來，已培育超過12萬名的留台校友。
他表示，許多僑生來自馬來西亞，期許未來能擴大招收越南、緬甸、菲律賓的僑生。另外，政府現正推動「新南向政策」，他也要求各校深入瞭解東南亞各國國情，吸引華僑子弟來台就學，並給予僑生關懷及輔導。
僑委會辦理僑生技職專班，至今有5所學校參與，明年將擴大為15校。1051228
(中央社)
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