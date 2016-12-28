鎖定議員 阿富汗首都鬧區驚爆

阿富汗首都喀布爾28日發生炸彈攻擊，圖為一名安全人員正在檢視現場。（圖/美聯社）

阿富汗首都喀布爾人群聚集區28日發生爆炸，據路透報導，目前並不清楚爆炸的原因。

目擊者說，爆炸導致傷亡。而一名阿富汗警官說，攻擊的目標似乎是某位議員。

上周有自殺炸彈客對另一名議員發動攻擊，導致7人死亡。

據俄羅斯衛星網報導，一名自殺炸彈客在自己的車子附近引爆炸彈。不過，有消息人士透露，爆裂物是在阿富汗議員巴希提（Fakuri Behishti）的車內引爆，導致他受傷，而他的保鏢則因而喪命。

(中時電子報)