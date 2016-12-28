高市大寮區 貨車撞10多部汽機車

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大寮區發生貨車追撞10多部汽機車事故，現場一片狼籍，幸好只有3人受到輕傷。（林宏聰翻攝）

大寮區發生貨車追撞10多部汽機車事故，現場一片狼籍，幸好只有3人受到輕傷。（林宏聰翻攝）

大寮區發生貨車追撞10多部汽機車事故，現場一片狼籍，幸好只有3人受到輕傷。（林宏聰翻攝）

高市大寮區鳳林路、新厝路口，今天上午9點半左右，1部營造貨車從小港大坪頂方向沿新厝路下坡，不明原因追撞同向5部小貨車，再衝撞對向車輛，共造成10部汽車、3部機車事故，現場一片狼藉，所幸只有3名駕駛受到輕傷，送醫並無大礙。

警方表示，44歲蘇姓營造貨車駕駛沿新厝路西向東方向下坡，追撞同向5部自小貨車後，偏到對向車輛，現場汽車、機車撞成一團，蘇男及33歲陳姓副駕駛、另名機車騎士受傷送醫，幸好只是皮肉傷；初步調查，蘇男並無酒駕，肇事原因仍待釐清。

居民表示，該路口車禍不斷，受波及的1家土魠魚羹店總是受到無妄之災，新的鐵門才剛做好又被車撞壞。

(中時)