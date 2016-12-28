防黑天鵝效應 智庫建言政府準備「財政三支箭」

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2016即將結束，台灣產經建研社28日舉辦「2017年台灣總體經濟趨勢發展座談會」，關注明年黑天鵝效應恐會正式發威，且美國總統當選人川普明年1月執政後，若重新掀起貿易保護主義、一旦提高對中國大陸的關稅，恐間接傷害到台灣出口貿易。台灣產經建研社建議政府，產業轉型及擴大內需是兩個必然的大方向。

中美台三角關係正產生質變，產經建研社表示，是否阻礙台灣多邊自由貿易架構的參與，充滿未知數；特別是當TPP陷入冬眠，而RCEP亟需兩岸關係的改善，台灣作為貿易導向的中型經濟體，「西向以及南向政策都無法偏廢」。

至於中國大陸經濟呈現趨緩，加上人民幣大幅貶值，是否引起貨幣競爭，產經建研社也呼籲政府必須有所因應。

台灣產經建研社理事長洪奇昌表示，台灣經濟事實上正逐步回暖，但為何人民沒有感受？他呼籲，政府必須妥善處理好爭議性議題，政府治理效果非常關鍵，政府必須清楚什麼是優先的政策，並且依照重要性依序設定議題。

國際因素台灣無法自主，但國內結構調整正是時候，產經建研社表示，產業創新及擴大內需是兩大必然方向，政府必須準備「財政三支箭」迎向明年黑天鵝：重視人才培育、鬆綁法規、擴大公共投資，以此來為台灣經濟重新建立基礎。

(旺報)