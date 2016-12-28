中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

防黑天鵝效應 智庫建言政府準備「財政三支箭」

旺報
點閱358
我要評比
2/10

2016即將結束，台灣產經建研社28日舉辦「2017年台灣總體經濟趨勢發展座談會」，關注明年黑天鵝效應恐會正式發威，且美國總統當選人川普明年1月執政後，若重新掀起貿易保護主義、一旦提高對中國大陸的關稅，恐間接傷害到台灣出口貿易。台灣產經建研社建議政府，產業轉型及擴大內需是兩個必然的大方向。

中美台三角關係正產生質變，產經建研社表示，是否阻礙台灣多邊自由貿易架構的參與，充滿未知數；特別是當TPP陷入冬眠，而RCEP亟需兩岸關係的改善，台灣作為貿易導向的中型經濟體，「西向以及南向政策都無法偏廢」。

至於中國大陸經濟呈現趨緩，加上人民幣大幅貶值，是否引起貨幣競爭，產經建研社也呼籲政府必須有所因應。

台灣產經建研社理事長洪奇昌表示，台灣經濟事實上正逐步回暖，但為何人民沒有感受？他呼籲，政府必須妥善處理好爭議性議題，政府治理效果非常關鍵，政府必須清楚什麼是優先的政策，並且依照重要性依序設定議題。

國際因素台灣無法自主，但國內結構調整正是時候，產經建研社表示，產業創新及擴大內需是兩大必然方向，政府必須準備「財政三支箭」迎向明年黑天鵝：重視人才培育、鬆綁法規、擴大公共投資，以此來為台灣經濟重新建立基礎。

(旺報)

關鍵字：黑天鵝效應財政三支箭台灣產經建研社台灣總體經濟趨勢發展座談會
點閱358
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。