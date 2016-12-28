防黑天鵝效應 智庫建言政府準備「財政三支箭」
2016即將結束，台灣產經建研社28日舉辦「2017年台灣總體經濟趨勢發展座談會」，關注明年黑天鵝效應恐會正式發威，且美國總統當選人川普明年1月執政後，若重新掀起貿易保護主義、一旦提高對中國大陸的關稅，恐間接傷害到台灣出口貿易。台灣產經建研社建議政府，產業轉型及擴大內需是兩個必然的大方向。
中美台三角關係正產生質變，產經建研社表示，是否阻礙台灣多邊自由貿易架構的參與，充滿未知數；特別是當TPP陷入冬眠，而RCEP亟需兩岸關係的改善，台灣作為貿易導向的中型經濟體，「西向以及南向政策都無法偏廢」。
至於中國大陸經濟呈現趨緩，加上人民幣大幅貶值，是否引起貨幣競爭，產經建研社也呼籲政府必須有所因應。
台灣產經建研社理事長洪奇昌表示，台灣經濟事實上正逐步回暖，但為何人民沒有感受？他呼籲，政府必須妥善處理好爭議性議題，政府治理效果非常關鍵，政府必須清楚什麼是優先的政策，並且依照重要性依序設定議題。
國際因素台灣無法自主，但國內結構調整正是時候，產經建研社表示，產業創新及擴大內需是兩大必然方向，政府必須準備「財政三支箭」迎向明年黑天鵝：重視人才培育、鬆綁法規、擴大公共投資，以此來為台灣經濟重新建立基礎。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。