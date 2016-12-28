巨人轉播權 總經理盼跟更多家電視台洽談
陽岱鋼確定加盟巨人軍，球迷當然相當在意是否可以看到現場直播，總經理堤辰佳回應，目前確實有在跟台灣電視台洽談轉播服務，希望能夠全季轉播，不過希望能再跟多家電視台洽談。
巨人是日職球團創始球隊之一，據了解轉播金相當高昂，不過如今陽岱鋼加盟，台灣電視台勢必爭取轉播，堤辰佳說，球團當然希望有更多球迷看到巨人軍的表現，目前希望跟更多家電視台洽談，不管是在有限、無限，還是網路平台都可以洽談。
今年巨人3軍來台訓練效果不錯，預計明年6月將要再來台遠征，對於未來一軍是否來台，堤辰佳表示，3軍來台，對於台灣球場都相當熟悉，如有機會未來當然會希望可以來台舉辦熱身賽，或者相關賽事。
(中時電子報)
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