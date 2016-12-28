指安泰銀冒貸給吳敦義選總統 168周刊妨害名譽遭起訴

168週刊與理財網總編輯翁立民，去年8月間發行241期雜誌，標題「安泰銀行／掏空7億，佣金1億無蹤跡」，指安泰銀行貸款給紅利公司7億元，是安泰與和旺公司以假件通過，其中1億元作為贊助時任副總統吳敦義選總統，但檢方調查，安泰銀行提供授信審議決策的文件，證明所有款項是和旺公司償還大陸建設公司的工程保證金，並非如報導所述，時任安泰董事長丁予康控告妨害名譽，士檢起訴翁立民。

去年8月出版的第241期168周報，依據股市聞人譚清連指出，安泰銀行與禾旺公司去年12月間有一筆7億元貸款，核貸後其中1億「贊助吳敦義參選總統」，但由於吳敦義否認，1億元佣金流向成為懸案。

經168周刊求證和旺內部人員，董事會根本沒有同意這筆貸款，但安泰卻以假造的董事會決議，這筆錢是由時任安泰總經理丁予康與和旺董事長劉永祥合謀，1億元有如「贖罪券」。

檢方傳訊安泰銀行授信襄理作證，7億元經過信用風險委員會，審議決策委員會合議批准，7億元由紅利公司申請後，交給和旺公司，連同自備款5000萬，以工程保證金還給大陸建設公司，說明資金流向與報導不符，證明並無流入吳敦義的戶頭。

安泰銀行去函168周刊，要求澄清、道歉，但週刊回覆，不知何處「不實」，無從澄清道歉，請安泰列示指正，或允許本報（168周刊）前往採訪。丁認為侮辱他和安泰銀行的名譽因而提告，檢察官偵結後將翁起訴。

(中時)