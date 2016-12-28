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陽岱鋼加盟巨人 衝擊北海道觀光！

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陽岱鋼高規格加盟儀式　在台灣再披巨人戰袍
陽岱鋼披上巨人軍2號戰袍，跟台灣球迷一起分享這個喜悅時刻。（陳怡誠攝）
陽岱鋼對到火腿怎辦。(李弘斌攝)

旅日棒球好手陽岱鋼離開日本火腿，加盟讀賣巨人，可能衝擊北海道的觀光！代理火腿隊在台灣宣傳旅遊、媒合旅行社的吉日媒體集團總策劃顧珍琳表示，陽岱鋼的轉隊，讓台日旅遊業者都擔心台灣人前往札幌的意願降低。

「在札幌，陽岱鋼就是台灣人的代表！」顧珍琳說。

陽岱鋼人型立牌
札幌的新千歲機場一入境，就可以在Lawson超商的門口看到陽岱鋼人型看板，讓台灣民眾忍不住上前合照留念。（球迷提供）

的確，陽岱鋼在日職打出名號，在火腿隊的大本營札幌已是家喻戶曉的球星。過去在札幌的新千歲機場一入境，就可以在Lawson超商的門口看到陽岱鋼人型看板，堪稱北海道吸引台灣遊客的觀光大使。

顧珍琳指出，透過他們安排到札幌看球兼觀光的台灣民眾，確切人數只有火腿球團方面才知道，但數量的確不少，才會讓台、日兩邊經營台灣遊北海道的旅行社擔心因為陽岱鋼離開火腿，而讓生意受到衝擊。

至於台灣人到東京觀光，本來就已經相當熱烈，陽岱鋼加盟巨人在觀光產生的邊際效益，也許沒有過去效力火腿時那麼大。不過顧珍琳認為，未來台灣民眾到東京巨蛋看球兼觀光，可望成為常態。「因為以前在交流賽火腿作客巨人時，就有不少台灣球迷特地去東京看陽岱鋼出賽，這個號召力是有的。」顧珍琳說。

(中時電子報)

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關鍵字：陽岱鋼巨人火腿北海道札幌
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