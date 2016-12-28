李宏基死刑定讞 被害家屬：欣慰

李宏基被控殺害陳姓前妻與幼女，最高法院今天判決死刑定讞。被害人的父親對此表示，結果令人欣慰，會找時間去納骨塔跟女兒及孫女上香說這件事，未來還要完成女兒領養小孩的遺願。

李宏基家暴殺人案，最高法院合議庭認為李宏基出於縝密計畫殺人、無冤判之虞等，今天判決死刑定讞。

對此判決，陳女的父親指出，司法還給家屬一個正義與公理，令人感到欣慰，因為凶手沒有悔悟，說要對倖存的另一名外孫女報復，「我還是第一次看到有凶手這麼兇的，一點悔悟心都沒有」。

陳父指出，李宏基接受法律制裁下，他覺得如釋重負，因為不用再擔心李宏基會出獄報復家人，下午會找時間去納骨塔，跟死去的女兒和外孫女說這件事情。

陳父也說，女兒生前是某公益團體的會員，有領養一名孟加拉7歲幼童，她死後由其母接棒領養，要完成愛女的遺願。1051228

(中央社)