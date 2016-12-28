俄男開車碾壓棕熊 影片瘋傳當局展開調查

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俄羅斯調查人員今天表示，正在調查1段令人不安的影片。影片中，一群人在西伯利亞凍原地區開著1輛越野車將1隻熊輾斃。

法新社報導，影片可見，2輛卡車反覆輾過1隻坐在雪堆裡的棕熊，影片顯然由其中1名攻擊者拍下。片中的卡車通常是俄國石油與採礦工人在越野地形所駕駛的車輛。

俄國雅庫提亞（Yakutia）地區調查人員著手調查事件始末，以釐清這是否構成虐待動物罪。雅庫提亞橫跨整個西伯利亞北極地區。

影片中，卡車上其中1名男子大喊「壓死牠！壓死牠！」車子輾過熊時，他還高聲尖叫。這段影片今天被網友瘋傳，國營媒體也對此報導。

男子來回輾過熊後，熊試著站起來，這時可聽見男子高呼「牠還活著！」，接著便拿起金屬棍棒將牠打死。

內政部發言人伏克（Irina Volk）透過電視表示：「目前我們已證實，影片中的男子為（雅庫提亞）當地居民。」

俄國自然資源暨環境部長頓斯科伊（Sergei Donskoi）稱這起事件為「大屠殺」，他在官方臉書寫道：「我們將努力讓這些惡棍受到最嚴厲的懲罰。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這段影片在網路掀起猛烈批評，有網友留言：「一群虐待狂、頭腦有問題的傢伙，這太噁心，太可怕了。更過分的是，他們還在吹噓自己的行徑。」（譯者：中央社周莉芳）1051228

(中央社)