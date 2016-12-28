亂倒爐渣14萬噸獲利近4億 南檢起訴9人
(中央社記者張榮祥台南28日電）國內焚化爐底渣再利用最大年處理量的映誠公司，委託他人處理，結果造成逾8萬公噸爐渣被亂倒，不法獲利逾3億元，南檢今天起訴謝姓負責人等9人，請求從重量刑。
台南地檢署今年4月在台南市安南區查獲多處魚塭遭人非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，往上追查到映誠公司，當時聲押謝姓負責人等4人獲准。
南檢調查，映誠收受這些爐渣，卻無法處理，委託施姓男子代為處理8萬7536公噸，施姓男子就到處亂倒掩埋這些爐渣。
南檢還查出施姓男子除收受映誠的爐渣，還收受苗栗的焚化爐底渣及人工粒料、台中的焚化爐底渣、台南的氧化碴、還原碴、雲林的燃煤飛灰與燃煤底灰逾5萬公噸，共收受14萬4700餘公噸，掩埋面積超過5萬平方公尺，不法獲利逾3300萬元。
南檢依法扣押映誠公司及其他被告銀行存款3163萬2311元及不動產18筆、債權3978萬6959元，並向法院聲請宣告沒收犯罪所得。
南檢今天偵結全案，對謝姓負責人等9人以違反廢棄物清理法、刑法詐欺罪等罪嫌提起公訴，請求從重量刑。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。