亂倒爐渣14萬噸獲利近4億 南檢起訴9人

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(中央社記者張榮祥台南28日電）國內焚化爐底渣再利用最大年處理量的映誠公司，委託他人處理，結果造成逾8萬公噸爐渣被亂倒，不法獲利逾3億元，南檢今天起訴謝姓負責人等9人，請求從重量刑。

台南地檢署今年4月在台南市安南區查獲多處魚塭遭人非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，往上追查到映誠公司，當時聲押謝姓負責人等4人獲准。

南檢調查，映誠收受這些爐渣，卻無法處理，委託施姓男子代為處理8萬7536公噸，施姓男子就到處亂倒掩埋這些爐渣。

南檢還查出施姓男子除收受映誠的爐渣，還收受苗栗的焚化爐底渣及人工粒料、台中的焚化爐底渣、台南的氧化碴、還原碴、雲林的燃煤飛灰與燃煤底灰逾5萬公噸，共收受14萬4700餘公噸，掩埋面積超過5萬平方公尺，不法獲利逾3300萬元。

南檢依法扣押映誠公司及其他被告銀行存款3163萬2311元及不動產18筆、債權3978萬6959元，並向法院聲請宣告沒收犯罪所得。

南檢今天偵結全案，對謝姓負責人等9人以違反廢棄物清理法、刑法詐欺罪等罪嫌提起公訴，請求從重量刑。1051228

(中央社)