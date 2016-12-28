日對台窗口改名 洪奇昌：原文與內涵沒變
前海峽交流基金會董事長洪奇昌今天受訪談及日本對台窗口改名日本台灣交流協會表示，原始名稱與內涵完全沒變，如果引申台日政治結盟或一邊一國太跳躍。
被視為日本對台灣的準外交代表機構「公益財團法人交流協會」在官網公布，明年起交流協會變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。
洪奇昌下午在立法院受訪表示，俗稱「公益財團法人交流協會」全名是「日本台灣關係架構下的公益財團法人交流協會」，過去都只講「公益財團法人交流協會」，沒放入「日本與台灣關係架構下」文字，事實上沒改名，名稱、內涵完全一樣。
他說，「日本台灣關係架構下」文字轉換成「日本台灣交流協會」，乍看下會以為日本提高台日關係層級，事實上沒有。
洪奇昌舉例表示，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）是建立在美國國會通過、經美國總統簽署的台灣關係法架構下，日本則無國內法，且原始名稱太長，這次是將前段文字往後放而已，如果引申台日是否會有更進一步政治結盟或台灣將走向一邊一國，都是跳躍式解釋。
他說，從原文名稱看完全沒變，台日有非常緊密的經貿、地緣關係無庸置疑，如同台灣與中國大陸有非常緊密經貿與地緣關係，如果解釋台日關係更進一步，他採保留態度。1051228
(中央社)
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