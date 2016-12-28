浪漫鬱金香花季 后里中社花市登場
跨年假期何處去？台中后里中社觀光花市一年一度的鬱金香季今天揭開序幕，自歐洲引進40種的鬱金香品種，即日起在歐式花園中輪番綻放，充滿浪漫氣氛。
想要欣賞美麗的鬱金香，不必遠赴國外，后里中社觀光花市自海外進口20萬株、多達40品種的鬱金香，紅、黃、白、紫、粉、雙色等花朵，在歐式花園中隨風搖曳，舞出滿滿的浪漫氛圍。
今年鬱金香花展開幕，恰好在元旦前夕，花市特別設計童話鬱金香歡樂喜迎新年，今天的記者會上，小丑舞團們以鬱金香為主題，舞出童話般歡樂氣氛，宣告鬱金香花季開始。
中社花市老闆賴啟文表示，鬱金香適宜的氣候為攝氏12至18度，要在平地培育鬱金香，必須克服高溫環境，但今年因適逢暖冬，讓首批來台的鬱金香折損了近1/3，還好花市備貨量充足，花展才能如期展開。
賴啟文指出，鬱金香花展即日起至明年3月中旬截止，今年特別引進特殊少見的紅色重瓣海盜鬱金香，首批已在花海登場，下週預計還將展出白色重瓣的維多納，3月時還有黑色的夜后、冰淇淋鬱金香登場，歡迎民眾前來賞花。1051228
(中央社)
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