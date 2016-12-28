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加工出口區50週年影片有獎徵答活動，得獎名單出爐。（吳江泉翻攝）

為讓民眾了解加工出口區半世紀以來的輝煌成就與轉變，加工處舉辦「榮耀50有加真好」加工出口區50週年影片有獎徵答活動，公布得獎名單，最大獎項ipad-mini。

加工處說，「榮耀50有加真好」加工出口區50週年影片有獎徵答活動自11月21日起至12月20日止，民眾只要看影片答題闖關成功，就有機會獲得驚喜好禮！本次活動獲得網友熱烈回響，得獎名單公告網址查詢：http://www.fever38.com/promo-moea-113310。

加工處表示，今（105）年適逢加工出口區建成50週年，為紀念此重要之里程碑，同時展現園區半世紀以來之貢獻與轉型成果，因此籌備拍攝加工出口區50週年紀念影片，呈現園區50年來的榮耀與精彩，歡迎民眾前往觀看。

(中時)