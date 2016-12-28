陸航母西太平洋初試聲啼 美日領導人共同關注動向
日本首相安倍晉三當地時間27日上午，與美國總統歐巴馬在夏威夷檀香山的美軍太平洋司令部舉行會談，針對中國航母首次在西太平洋航行，雙方一致認為應該從中長期的觀點出發，關注航母動向；日媒稱，兩國首腦還確認為了讓印度洋和太平洋成為自由開放的海域，將謀求與印度和澳洲加強合作。
國務院副發言人唐納28日說，美國注意到有關中國解放軍「遼寧號」航母編隊首赴西太平洋的報導，「假如是在公海上」，就享有航行自由，這適用於包括中國在內的其他國家。
共同社28日報導，歐巴馬即將在明年1月卸任，此次是他與安倍的最後一次首腦會談；雙方還著眼於今後的兩國關係，確認了加強同盟的重要性。
報導指出，安倍與歐巴馬在雙方均是國家領導人的4年間共舉行了9次正式首腦會談，安倍感謝歐巴馬提出的亞太再平衡戰略，推動了兩國關係的發展。
日前中共「遼寧號」航母編隊首度穿越「第一島鏈」，中共海軍司令吳勝利親自率隊，經宮古水道進入西太平洋及台灣東方海域、往南海航行。
(旺報)
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