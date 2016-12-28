搶匪砍80歲老婦行搶 警方戳破謊言逮人
苗栗縣三灣鄉內灣村1名80歲老婦月初在家中遭1歹徒持柴刀進屋行搶4萬餘元，砍傷婦人後逃逸，引起民眾恐慌，轄區頭份分局警方成立專案小組全力追緝，調閱監視影像並從歹徒騎乘失竊重機車採集的指紋，比對確認是2012年假釋出獄的48歲鍾姓嫌犯涉有重嫌。
專案小組發現鍾嫌1997年因強盜案入獄，2012年假釋出獄，平時有往來的親友不多且居無定所，增加警方追緝難度，專案人員調查發現，鍾嫌弟弟女兒目前待業，近期經常帶寵物狗到寵物美容店，甚至頻繁到餐廳吃飯，鎖定鍾女行蹤，發現她的機車頻繁出現頭份市八德二路1處出租公寓車庫。
警方深入查訪，鍾女4日租屋，但平常沒住在租屋處，月中有1名自稱鍾女「爸爸」的中年男子前往租屋處，警方研判可能為鍾嫌謊稱鍾女父親，派員多日前往埋伏，27日晚間將鍾嫌拘捕到案。
警方初步清查，鍾嫌除涉嫌三灣鄉內灣村強盜案外，在頭份、三灣、南庄及新竹市縣、市等地涉及多起強盜、機車竊盜案件，目前正深入擴大偵辦中。
(中時)
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