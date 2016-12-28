台水董事長郭俊銘承諾明年不漲水價

台水董事長郭俊銘今天在立院承諾，明年底前都不會調漲水價。（王玉樹攝）

台水董事長承諾不漲水價！今天立法院審議台水2017年度預算，台水董事長郭俊銘承諾，到明年底前都不會提出調漲水價方案，後年再看經濟情勢與民意，決定是否提出。

郭今年7月上任時，送出紅包給民眾，承諾一年內不漲水價。這個承諾明年7月到期，經濟部有意要台水提水價調漲方案。但郭俊銘今天在立院受訪時則是把承諾又加碼，強調台水明年一整年都不會漲水價，「之後看經濟發展與民意，再決定是否提出。」

如此等於明年水價都不會調漲，但郭也強調，台灣水價每度9.24元，排在伊朗、模里西斯後，是世界第三低。由於水價都沒有調漲，台水管線汰換只能透過借貸來支應。目前借貸金額已經達到635億，每年要支付龐大的利息費，還是希望能檢討。

(中時)