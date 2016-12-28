陽岱鋼轉戰巨人 期待交流戰對上大谷翔平

陽岱鋼披上巨人軍2號戰袍，明年期待對上前隊友大谷翔平。（陳怡誠攝）

陽岱鋼對到火腿怎辦。(李弘斌攝)

明年即將轉戰巨人的陽岱鋼，對於最期待的對手，陽岱鋼想到火腿的前隊友，他表示，對上前隊友應該會讓自己相當亢奮，相信會是明年自己最期待的事情之一。

陽岱鋼行使自由球員，從火腿轉戰巨人，前隊友「雙刀流」大谷翔平，日前也放話如果對上要用滑球來對決，陽帶鋼表示：「能夠對上火腿，要等到交流賽的時候，也不知道會不會輪到大谷投球，滿希望可以對決看看，他們了解我，我也了解他們，真的很期待。」

對於轉戰央聯，是否有想對決的投手，陽岱鋼回應：「洋聯與央聯有點不一樣，不過都是打球，他們有我的資料我也有他們的資料，接下來就靠對戰過的經驗去與他們交手，每個聯盟都有好的選手，沒有特別去選擇要去對決的選手。」

(中時電子報)