男遭詐騙渾然不覺 女友在旁打110請警方阻止
鍾姓男子接獲自稱是網路賣家電話，竟依指示去提款要匯給對方，其女友感覺不對勁，報警協助處理，警方趕到苓雅區全家便利商店，看到一臉驚慌的年輕男女站在ATM前，男子手上還拿著現金2萬6000元，警方先是阻止他作存錢的動作，並了解要存錢的目的。
鍾男說，接到自稱是某網路賣家，但因為人為疏失，所以將鍾姓男子帳戶設定為分期付款，也就是每個月都將會在被害人的戶頭扣除599元，又加上被害人真的接到自稱是合作金庫銀行客服，說自己的帳戶即將被設定分期付款帳戶，若要解除，必須到該戶頭將錢領出，並匯入指定帳戶，這讓鍾姓男子非常緊張，在情急之下，開始一步一步掉入詐騙集團的圈套。
幸好，鍾姓男子並未設定ATM匯款功能，所以，必須將錢領出，再以無簿存入方式存入該指定帳戶，就在被害人就要存入現金之際，所幸，身旁的女朋友覺得非常可疑於是趕緊打電話報警，讓警方到場協助了解是否為詐騙情事，一開始男子還是不太相信自己遭到詐騙，於是警方查看被害人所接到的手機號碼，該號碼也顯然比正常手機號碼多一碼且經回撥的確為空號，這也讓該報案人恍然大悟，自己原來真的是接到詐騙集團電話了。
警方也表示這樣的詐騙案例已經是不計其數的老步數手段，只要遇有要求你操作ATM的這絕對是詐騙集團，幸好被害男子的女朋友夠機靈在重要關頭打電話報警才能夠幫助自己的男朋友不變成詐騙集團的囊中物。
警方也再次呼籲，年節將近民眾不要再包紅包給詐騙集團了，對於自己的財產一定要有自我保護意識，若看到不正常的電話號碼來電，如前面有+號，或是比正常號碼多一碼的電話來電，一定要提高警覺，切勿聽信對方，而去操作提款機，家中若有長者，更是要特別關心，是否有接到詐騙電話，若有遇到疑似詐騙電話一定要記得撥打165或110請求警方協助確認，多一分存疑就能少一分損失。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。