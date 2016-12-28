男遭詐騙渾然不覺 女友在旁打110請警方阻止

鍾姓男子遭詐騙渾然不覺，女友在旁打110請警方極力阻止男友遭詐騙。（吳江泉翻攝）

鍾姓男子接獲自稱是網路賣家電話，竟依指示去提款要匯給對方，其女友感覺不對勁，報警協助處理，警方趕到苓雅區全家便利商店，看到一臉驚慌的年輕男女站在ATM前，男子手上還拿著現金2萬6000元，警方先是阻止他作存錢的動作，並了解要存錢的目的。

鍾男說，接到自稱是某網路賣家，但因為人為疏失，所以將鍾姓男子帳戶設定為分期付款，也就是每個月都將會在被害人的戶頭扣除599元，又加上被害人真的接到自稱是合作金庫銀行客服，說自己的帳戶即將被設定分期付款帳戶，若要解除，必須到該戶頭將錢領出，並匯入指定帳戶，這讓鍾姓男子非常緊張，在情急之下，開始一步一步掉入詐騙集團的圈套。

幸好，鍾姓男子並未設定ATM匯款功能，所以，必須將錢領出，再以無簿存入方式存入該指定帳戶，就在被害人就要存入現金之際，所幸，身旁的女朋友覺得非常可疑於是趕緊打電話報警，讓警方到場協助了解是否為詐騙情事，一開始男子還是不太相信自己遭到詐騙，於是警方查看被害人所接到的手機號碼，該號碼也顯然比正常手機號碼多一碼且經回撥的確為空號，這也讓該報案人恍然大悟，自己原來真的是接到詐騙集團電話了。

警方也表示這樣的詐騙案例已經是不計其數的老步數手段，只要遇有要求你操作ATM的這絕對是詐騙集團，幸好被害男子的女朋友夠機靈在重要關頭打電話報警才能夠幫助自己的男朋友不變成詐騙集團的囊中物。

警方也再次呼籲，年節將近民眾不要再包紅包給詐騙集團了，對於自己的財產一定要有自我保護意識，若看到不正常的電話號碼來電，如前面有+號，或是比正常號碼多一碼的電話來電，一定要提高警覺，切勿聽信對方，而去操作提款機，家中若有長者，更是要特別關心，是否有接到詐騙電話，若有遇到疑似詐騙電話一定要記得撥打165或110請求警方協助確認，多一分存疑就能少一分損失。

(中時)