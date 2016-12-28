臨海最美八斗子站啟用 鐵道迷搶搭猛拍

台鐵最美依山傍海的「八斗子站」今天啟用，天空雖然下著細雨，仍吸引約500名鐵道迷搶購套票，並搭乘首航列車，鐵道迷一下車，人人搶拍山海美景，直呼「好美喔」。

基隆市長林右昌、民主進步黨立法委員蔡適應、瑞芳區長陳奇正、海科館長吳俊仁等人上午都出席首航典禮，一同從瑞芳火車站搭乘4713次首航列車到八斗子站，這也是深澳線自1989年結束客運業務後，暌違27年再度提供載送遊客服務。

林右昌表示，八斗子站的開通對串聯整個東北角和基隆觀光廊帶的能量有非常大的助益，海生館正式完工啟用後，與水金九地區山海串連的八斗子，將會是重要景點。

林右昌說，市府下一步會協調台電移除或將八斗子站靠海側的電桿地下化，並協調東北角風管處將燈桿從海側移到靠山側，讓民眾視線不會受到電桿遮蔽。

「八斗子站是個美麗的錯誤」瑞芳站長陳義忠說，民國103年1月9日深澳線通車到海科館，當時因為怠速產生噪音，引起附近居民抗議，台鐵決定把列車開過隧道停靠在舊八斗子站，發現八斗子站擁有海天一線的美景，有著「南多良，北八斗子」的美稱，決定斥資整修，提供載客服務。

為慶祝八斗子站啟用，台鐵上午8時30分起，也在瑞芳車站販售紀念套票，內容物包含瑞芳站至八斗子站區間車名片式去回票1張，及八斗子站名片式月台票1張，不到半小時隨即銷售一空，搶到的鐵道迷開心不已，秀出手中的套票。

1名28歲從事餐飲業的高姓鐵道迷，昨天晚間9時多帶著棉被、枕頭和蚊帳，從新竹搭車到瑞芳站，夜宿在車站地下道，上午拔得頭籌買到紀念套票，他開心地說「蒐集台鐵套票已有5年，今天特地來見證歷史性的一刻，非常有意義」。

台鐵表示，八斗子站是台鐵臨海最近的車站，四季有豐富的山海交織自然景觀，民眾乘坐平溪、深澳支線小火車，當列車緩緩從山城駛出，海闊天空的美景隨即映入眼簾，黃昏時更可欣賞漁船點點伴著夕陽出航，附近還有基隆著名八景之一「八斗夕照」，伴著海風徐徐吹來，美不勝收，民眾不妨放慢腳步，安排一趟深澳支線之旅。1051228

(中央社)