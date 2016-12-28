澎湖家扶進駐白沙西嶼 扶助偏鄉弱勢

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澎湖家扶「白沙西嶼工作站」28日成立，由澎湖家扶扶幼主委顏瑞爵（左3）授旗，明年元旦過後將進駐社工人員，提供白沙、西嶼兩偏鄉地區受扶助弱勢更完備與即時的服務。中央社 105年12月28日

澎湖家扶「白沙西嶼工作站」今天成立，明年元旦過後將進駐社工人員，提供白沙、西嶼兩偏鄉地區受扶助弱勢更完備與即時的服務。

澎湖家扶「白沙西嶼工作站」是利用今年廢校的港子國小改設社會福利館後提供部分校舍作為據點，今天由扶幼委主委顏瑞爵授旗，包括副主委副議長陳雙全等人都到場祝賀。

澎湖家扶扶幼主委顏瑞爵表示，白沙西嶼工作站是澎湖家扶繼103年設置七美工作站之後，第2個設置直接服務據點，期盼讓服務的觸角延伸擴及相對偏遠社區，持續善盡社會所託，提供每個弱勢兒少與家庭服務的需要。

澎湖家扶中心目前在白沙、西嶼2鄉，提供63戶家庭、123名弱勢兒少經濟扶助服務，其中最為偏遠的是西嶼外垵村的扶助家庭。1051228

(中央社)