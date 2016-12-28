陽岱鋼轉戰巨人 希望對決大谷翔平
台灣旅日棒球選手陽岱鋼從火腿轉至巨人，也到不同的聯盟，兩隊只有在交流賽才會碰頭。陽岱鋼今天表示，蠻希望對到前隊友、「二刀流」大谷翔平。
陽岱鋼先前效力北海道日本火腿鬥士，加盟讀賣巨人後，19日已經在日本東京開過一次記者會，今天在台北二度召開。
而火腿屬於太平洋聯盟，巨人在中央聯盟，除了總冠軍賽，例行賽只有在交流賽，兩個聯盟的球隊才有機會碰頭。
陽岱鋼認為，轉戰中央聯盟其實有點不一樣而已，但是打球都是一樣，彼此都有資料，每個聯盟都有好的投手，「都是我要面對的，沒有特別想對誰。」
至於前隊友大谷翔平，陽岱鋼表示，也只有交流賽會碰到火腿，不知道大谷翔平到時候會不會登板投球。陽岱鋼表示，要是對到前隊友的話，心情會比較興奮一點，自己也很了解他們，「明年最想看的一件事，對火腿的比賽。」1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。