加入護食安行列 化學局正式運作
環保署今日舉行「毒物及化學物質局」局長布達典禮，並宣告正式開始運作，落實蔡英文總統提出的食安五環證件，局長一職由前環保署主秘謝燕儒出任。環保署長李應元表示，盼透過勾稽、登錄制度的加強，讓不應該流入食物體系的化學品，在第一個階段就能被掌握，並把公告列管的毒化物將從現行310種增加到3000種。
化學局長謝燕儒表示，化學局今天就開始運作，但會另覓掛牌的時間點，先前有同仁傳訊息關心他最近臉色不佳，是否工作壓力太大，仔細回想發現，是李應元交代他接手化學局新職，讓他少了笑容，仔細思考要如何做好新職。因為李應元強調，包括蔡英文總統、行政院長林全都因為食安問題吃不下、睡不著，各部會必須盡責，甚至「要用性命保護環境」。
謝燕儒指出，預計化學局會先以食安為出發點，目前各部會已篩檢出57種可能流入食品的化學物質，已將其中8種列為毒性化學物質，化學局也會再加強追蹤，類似塑化劑流入食品的問題再發生。
(中時)
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