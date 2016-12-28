台中國際花毯節即日起跑

台中國際花毯節今年移師后里花田綠廊，自即日起至明年1月8日登場。(台中市政府新聞局提供)

台中國際花毯節今年移師后里花田綠廊，自即日起至明年1月8日登場，活動以「花現新樂園」為主題，花田綠廊與后里苗圃共22公頃展區，包含4大亮點、10大主題及主題平面花毯等，並全台首創動態花卉立體裝置「木馬狂想曲」，精彩可期。交通將進行交通管制，並規劃5大接駁路線，以黃綠紅藍紫5色區隔，搭什麼顏色前往會場，就搭什麼顏色回到停車處，希望鼓勵更多民眾搭乘接駁車賞花。

往年花毯節合併新社花海舉辦，造成新社及山城其他地區交通沉重負擔，市府因此將「2016年台中國際花毯節」從新社搬往后里舉行，避免遊客擁擠，也為2018台中世界花博暖身。

市長林佳龍表示，花毯節的地點非常特別，原本是一座垃圾掩埋場，經過改造變成如同花園一樣美的「花田綠廊」，結合主題吉祥物石虎，打造「花現新樂園」，是最佳的生態旅遊好去處。附近生產的百合、文心蘭、火鶴、劍蘭等花卉，質量也都是全台第一，邀請民眾在耶誕夜開始到跨年後元月8號這段花朵盛開的時節，來台中暢遊。

主花毯「木馬狂想曲」是用美麗花朵打造出直徑30公尺、高8公尺的巨型動態旋轉木馬，旋轉木馬上有石虎、馬、台灣黑熊、草泥馬等在地動物，每逢整點及半點會隨音樂轉動。活動展區也設置「耶誕花園」，以花卉藝術裝置融入耶誕節元素。此外，展區也可以看到13隻花卉設計而成吉祥物石虎，另有長800公尺、以向日葵與環保回收木板打造的石虎掌印迷宮，相當有趣。

為降低花毯節周邊幹道枋寮路交通衝擊，活動期間將實施交通管制計畫，希望民眾屆時多利用大眾運輸賞花。在活動期間，交通局每天規劃有「豐原火車站」及「后里火車站」及「中科-馬場停車場」、「麗寶樂園」，假日加開「豐洲一期停車場」免費接駁線，並以黃綠紅藍紫(諧音：王力宏來此)等5色區隔，民眾搭什麼顏色前往會場，就搭什麼顏色回到停車處，相當方便識別，活動詳情請上「2016台中國際花毯節」活動官網查詢。

(中時電子報)