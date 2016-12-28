被拱追回蔡依林 彭于晏罕見沉默後這樣說

被拱追回蔡依林，彭于晏經紀人代答「不回應」，左為鄧超。（圖／南都娛樂周刊微博）

蔡依林日前證實和錦榮分手。（圖／中時資料照片）

天后蔡依林（Jolin）和男友錦榮（Vivian）談了6年的「VJ戀」，確認已在上月和平分手，天后恢復單身後，使曾與蔡依林傳過緋聞的彭于晏意外上了微博熱搜，許多「熱心」網友還紛紛喊話要彭于晏快把蔡依林追回來，而彭于晏昨(27日)現身新片記者會也給了回應。

彭于晏先前莫名遭傳和大陸網紅張大奕以及夏夏有私交，他便透過工作室急速澄清雙方無任何交集，並揚言若有人再造謠，不排除尋求法律途徑解決，據《自由時報》報導，昨他現身新片《乘風破浪》記者會，被媒體問到「是否要追回蔡依林？」沒想到向來有話直說的他，竟給了幾分鐘的沉默，反應頗讓人玩味。

被問到關鍵字蔡依林，彭于晏沉默了一下，不願多說什麼，而經紀人不久也跳出擋駕，說：「這是網友在拱，因此不予回應」，快速打槍緋聞話題，仍引發不少網友討論。

(中時電子報)