SBS又出包 讚美周子瑜卻貼「道歉照」引眾怒

周子瑜入選今年全球最美臉蛋第八名。（圖／達志影像）

SBS臉書發文配圖重提周子瑜「道歉事件」，引粉絲眾怒。（圖／取材自SBSNEWS臉書）

SBSNEWS雖已更換照片，仍讓粉絲怒氣難消。（圖／取材自SBSNEWS臉書）

韓國SBS電視台近日爭議不斷，除了《Running Man》下車事件、歌謠大戰播錯歌曲外，昨又因為在粉絲專頁發文挨轟，原來是因為本來要讚美Twice台籍成員周子瑜的貼文，卻配上去年「道歉事件」的照片，讓粉絲氣喊別再在傷口上灑鹽！

SBS電視台日前因《Running Man》固定班底宋智孝、金鐘國被迫下車，導致觀眾怒喊抵制不看，最後確定6位成員一起錄到最後，節目將在明年2月停播，接著是26日舉辦的SAF歌謠大戰，在Twice要表演之際，錯放成另一女團GFRIEND的歌曲，讓台上Twice成員相當傻眼，場面一度尷尬。

而昨「SBSNEWS」臉書專頁再度出包，這次更是引起粉絲眾怒，原來是它貼出一篇名為「台灣今年人氣最高的韓流偶像子瑜」文章，本來應是讚美周子瑜的好文，但隨文附的卻是周子瑜去年被捲入台獨風波而被經紀公司要求道歉的影片截圖。照片一Po出，許多粉絲怒氣沖沖在留言串洗版，要求SBS撤換照片，希望別再提起此事，事後粉絲頁已更換配圖，但粉絲仍怒氣難消，紛紛留言怒罵「照片那麼多，偏偏放這張，SBS有事嗎？」、「SBS再度突破下限」。

(中時電子報)