SBS又出包 讚美周子瑜卻貼「道歉照」引眾怒
韓國SBS電視台近日爭議不斷，除了《Running Man》下車事件、歌謠大戰播錯歌曲外，昨又因為在粉絲專頁發文挨轟，原來是因為本來要讚美Twice台籍成員周子瑜的貼文，卻配上去年「道歉事件」的照片，讓粉絲氣喊別再在傷口上灑鹽！
SBS電視台日前因《Running Man》固定班底宋智孝、金鐘國被迫下車，導致觀眾怒喊抵制不看，最後確定6位成員一起錄到最後，節目將在明年2月停播，接著是26日舉辦的SAF歌謠大戰，在Twice要表演之際，錯放成另一女團GFRIEND的歌曲，讓台上Twice成員相當傻眼，場面一度尷尬。
而昨「SBSNEWS」臉書專頁再度出包，這次更是引起粉絲眾怒，原來是它貼出一篇名為「台灣今年人氣最高的韓流偶像子瑜」文章，本來應是讚美周子瑜的好文，但隨文附的卻是周子瑜去年被捲入台獨風波而被經紀公司要求道歉的影片截圖。照片一Po出，許多粉絲怒氣沖沖在留言串洗版，要求SBS撤換照片，希望別再提起此事，事後粉絲頁已更換配圖，但粉絲仍怒氣難消，紛紛留言怒罵「照片那麼多，偏偏放這張，SBS有事嗎？」、「SBS再度突破下限」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。