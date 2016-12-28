萌！水獺「登大人」泳技一把罩！自己上磅秤量體重

「小金」透過訓練，已經能依照指令站上磅秤量體重。（台北市立動物園提供）

不僅是游泳高手！十八般武藝雖還沒樣樣精通，但水獺除了外型可愛，其實也是學習力超強的小動物喔！水獺一直以來深受民眾喜愛，許多大小朋友來到動物園，就為了目睹水獺一流的泳技和可愛討喜的模樣。

透過林務局救傷收容計畫，從金門來到台北市立動物園臺灣區的歐亞水獺寶寶，轉眼已經成年，除了擁有高超的泳技，在保育員細心照育下，還練就了許多拿手絕活！

「大金」正在進行站立穩定度訓練。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園參與林務局救傷收容計畫，由金門遠道而來的三隻歐亞水獺寶寶「大金」、「小金」和「金莎」，轉眼已經成年。經過一年多的動物訓練，當保育員拿起專屬的目標棒指揮方向，牠們便會迅速地到達指定地點。

類似的定點訓練，除了能夠加強水獺的耐心及穩定情緒外，當水獺站直身軀的同時，也能讓保育員觸摸身體、檢查外觀有無異狀，而「大金」、「小金」和「金莎」的另一個拿手絕活，便是會聽隨保育員的指示，自己上磅秤測量體重。

「金莎」聽從指令碰到目標棒。（台北市立動物園提供）

當保育員在進行動物訓練時，手上會拿著指揮棒及響板，只要水獺到達指定地點碰觸指揮棒，保育員便會按壓響板，接著給予美味的牛腱丁及柳葉魚當作獎勵。

保育員表示，目前「大金」、「小金」和「金莎」，已經能夠聽從指揮做定點訓練，而接下來的目標是讓他們練習進到運輸籠中，由於動物本身就會對不熟悉的狹小空間感到緊迫，因此需要耐心慢慢引導，來建立更多的信任與安全感。

保育員對園內的動物進行動物訓練，訓練的方式或許因「動物」而異，但最終目的都是為了能夠在不使用麻醉的情況下，為動物進行基本的身體健康檢查、甚至施打疫苗及抽血等，如此一來便能有效掌握動物的健康狀況，同時省去動物麻醉的相關風險與耗費。

完成指定動作就能得到愛吃的食物作為獎勵。（台北市立動物園提供）

每個禮拜二、四下午兩點鐘，都會有保育員為可愛的歐亞水獺進行動物訓練，想一探水獺萌樣的大小朋友們，來到台北市立動物園，記得要到台灣區找可愛的「大金」、「小金」和「金莎」呦！為活力四射的牠們加油打氣喔！

(中時電子報)